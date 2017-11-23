Сили коаліції погодилися відкрити порти Ємену для гуманітарної допомоги

Коаліція під проводом Саудівської Аравії, яка блокувала морські порти й аеропорти Ємену, заявляє, що 23 листопада відкриє головний аеропорт і важливий порт у Червоному морі для надходження гуманітарної допомоги.

Аеропорт у столиці Ємену Саані відкриють для літаків ООН, а порт Ходейда зможе отримати термінові гуманітарні вантажі, йдеться в повідомленні.

В ООН привітали рішення і закликали до відкриття також і порту Салеф.

6 листопада коаліція під проводом Саудівської Аравії перекрила наземний, морський і повітряний доступ до Ємену. В Ер-Ріяді заявили, що виняток становитиме робота гуманітарних організацій.

Це сталося після того, як члени коаліції звинуватили Іран у постачанні повстанцям Хуті з Ємену ракети, яка цілила в міжнародний аеропорт Ер-Ріяда. Саудівська Аравія повідомила, що перехопила ракету, перш ніж вона досягла цілі.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що Саудівська Аравія не попередила гуманітарні організації про закриття всіх наземних, повітряних і морських портів Ємену. Заступник генсекретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок попереджав, що Ємену у зв’язку з блокадою загрожує «найбільший голод, який бачив світ за багато десятиліть», жертвами якого стануть мільйони.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії була сформована у 2015 році після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану.