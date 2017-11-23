Під час спецоперації в Тбілісі вбиті троє підозрюваних у тероризмі – спецслужба Грузії

Служба державної безпеки Грузії (СГБ) повідомила, що під час антитерористичної операції в Тбілісі 22 листопада були вбиті троє підозрюваних у тероризмі. Спецслужба відмовилася назвати імена і громадянство цих осіб, за винятком громадянина Грузії, заарештованого ще до початку спецоперації.

Четвертий член цього ж угруповання, громадянин Грузії, уродженець Панкіської ущелини Різван Горнакашвілі був заарештований ще до початку операції і дає свідчення.

Під час боїв у Тбілісі загинув один і зазнали поранень троє бійців частин спецпризначення. Поранених відвідав прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі. У заяві для преси прем’єр попросив громадськість з розумінням поставитися до неможливості розкриття на даному етапі всіх подробиць операції.

Грузія провела раніше численні антитерористичні операції у Панкіській ущелині, районі в північно-східній Грузії, що межує з Чечнею. У 2016 році бойовики угруповання «Ісламська держава» заявили про створення навчальної бази в Панкіській ущелині, де вербують місцевих жителів. У Тбілісі це заперечили.

Вночі 21 листопада у районі на околиці Тбілісі сили безпеки почали спецоперацію. Вже наступного дня вони оточили 10-поверховий житловий будинок і розмістили навколо нього щонайменше чотири бронетранспортери. За даними силовиків, в одній із квартир проживали підозрювані в тероризмі. За повідомленнями, ці особи відмовилися від наказу здатися – почали стріляти і кидати ручні гранати в силовиків. Поліція і спецслужби викликали підкріплення. Очевидці повідомляли про постріли і звуки від гранат вночі і впродовж дня 22 листопада. Також із квартири на третьому поверсі йшов густий дим. Жителів кількох будинків довкола евакуювали.