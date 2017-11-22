Грузія: спецоперація у Тбілісі завершилася, боєць спецпризначення помер у лікарні

Служба держбезпеки Грузії повідомила, що один з членів підрозділу спецпризначення помер у лікарні після отримання в ході спецоперації поранення в житловому районі на околиці Тбілісі 22 листопада.

Щонайменше один підозрюваний у тероризмі в ході спецоперації був затриманий перед тим, як влада повідомила про її завершення операції.

У службі держбезпеки повідомили, що операцію проводили проти «іноземних громадян», підозрюваних у зв’язках з «терористичною організацією». За даними грузинських ЗМІ, підозрювані мали зв’язки з «Ісламською державою».

Грузія провела раніше численні антитерористичні операції у Панкіській ущелині, районі в північно-східній Грузії, що межує з Чечнею. У 2016 році бойовики угруповання «Ісламська держава» заявили про створення навчальної бази в Панкіській ущелині, де вербують місцевих жителів. У Тбілісі це заперечили.

Вночі 21 листопада у районі на околиці Тбілісі сили безпеки почали спецоперацію. Вже наступного дня вони оточили 10-поверховий житловий будинок і розмістили навколо нього щонайменше чотири бронетранспортери. За даними силовиків, в одній із квартир проживали підозрювані в «тероризмі». За повідомленнями, підозрювані відмовилися від наказу здатися – почали стріляти і кидати ручні гранати в силовиків. Поліція і спецслужби викликали підкріплення. Очевидці повідомляли про постріли і звуки від гранат вночі і впродовж дня 22 листопада. Також із квартири на третьому поверсі йшов густий дим. Жителів кількох будинків довкола евакуювали.