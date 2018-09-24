В Ірані вшанували жертв нападу на військовий парад

В Ірані тисячі людей зібралися в місті Ахвазі на південному заході країни, щоб вшанувати пам’ять жертв нападу на військовий парад у цьому місті 22 вересня, внаслідок якого 25 людей загинуло і ще десятки були поранені.

Військові, священнослужителі, прості люди несли труни з загиблими, вкриті державними прапорами, портрети загиблих і плакати з гаслами на кшталт «Ні тероризмові».

Дехто вигукував «Смерть Ізраїлеві, смерть Америці», відповідно до лінії керівництва Ірану, яке звинуватило в нападі ці держави – хоча США засудили той напад.

Заступник командувача елітного формування «Корпус вартових Ісламської революції», члени якого були серед загиблих, Хосейн Саламі повторив звинувачення на адресу США й Ізраїлю і заявив, що на ці країни чекає «руйнівна й нищівна» відповідь Тегерана.

В Ірані оголошений день жалоби, а у провінції Хузестан, центром якої є Ахваз, цього дня також не працюють державні установи, банки, навчальні заклади.

Напад був здійснений 22 вересня під час військового параду в Ахвазі. На цей час говорять про 25 загиблих і 60 поранених. За повідомленнями іранських офіційних і напівофіційних засобів інформації, чотири нападники у військових одностроях відкрили вогонь по трибуні з посадовцями, які приймали щорічний парад із нагоди річниці початку війни з Іраком 1980–88 років. Серед жертв багато цивільних, серед того й жінок і дітей, які прийшли подивитися на парад, а також принаймні вісім членів Корпусу вартових Ісламської революції. На місці нападу, за словами військових, були вбиті троє нападників, іще один, поранений, помер у шпиталі.

Відповідальність за напад узяли на себе відразу два угруповання – «Ісламська держава», а також місцевий «Національний опір Ахваза», який заявляє, що захищає арабську меншину у провінції Хузестан. Ця провінція багата на нафту, і раніше арабські сепаратисти вже нападали в ній на нафтопроводи. Обидва угруповання – сунітські, тоді як в Ірані державною релігією є шиїтська течія ісламу.

Міністр розвідки Ірану Махмуд Алаві повідомляв, що у зв’язку з нападом була арештована широка мережа підозрюваних.

Президент Ірану Хасан Роугані та інші чільні іранські діячі звинуватили в нападі арабських сепаратистів, а США, Ізраїль і арабські країни регіону Перської затоки вони звинуватили в підтримці «терористів».

У Тегерані викликали до МЗС послів Великої Британії, Нідерландів і Данії, яким висловили звинувачення в тому, що їхні країни дають притулок іранським опозиційним групам. «Неприйнятно, що ці групи не залічують до терористичних організацій у Європейському союзі, доки вони не вчинили терактів у Європі», – заявив речник МЗС Ірану Баграм Гасемі. Кілька опозиційних іранських угруповань легально діють у Західній Європі і деінде у світі, виступаючи з протестами проти ісламського режиму Ірану.

У США речниця Державного департаменту Гедер Науерт заявила ввечері 22 вересня: «Сполучені Штати засуджують усі акти тероризму і втрату невинних життів».

В Об’єднаних Арабських Еміратах назвали звинувачення Ірану безпідставними.

Напади на військових досі ставалися в Ірані вкрай рідко.