Шведська компанія Volvo припинила виробництво в Ірані через санкції США

Шведський автовиробник Volvo припиняє збірку вантажівок в Ірані через санкції США, інформує прес-служба компанія.

Згідно з повідомленням, через проблеми з іранською банківською системою, яка має проблеми через санкції Вашингтона, Volvo не може отримати грошові платежі.

За попередній фінансовий рік партнер Volvo – фірма Saipa Diesel – зібрала в Ірані понад 3,5 тисячі автомобілів. Починаючи з травня, коли американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід із «ядерної угоди» з Іраном, партнер Volvo не зібрав жодної вантажівки.

Санкції США стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

Інші країни-підписанти угоди безуспішно закликали Вашингтон зберегти домовленості.

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Через санкції свою роботу в Ірані вже обмежили такі компанії, як французька Total та британська British Airways. Натомість офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

Наступний етап санкцій набуде чинності в листопаді цього року і вдарить по іранському банківському сектору та нафтовій індустрії, від якої залежить економічне зростання Ірану.