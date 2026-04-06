Іран: технологічний університет Шаріфа в Тегерані зазнав авіаудару

Тегеранський технологічний університет Шаріфа став мішенню авіаудару рано вранці 6 квітня, повідомляє іранська служба Радіо Свобода Radio Farda.

Кілька годин потому, не надаючи подробиць, президент університету заявив, що «наукова установа» в університеті була уражена, а частини будівлі пошкоджені.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф заявив, що під час атаки були використані бомби для знищення бункерів, що, за його словами, було «символом божевілля та невігластва [президента США Дональда] Трампа».

Іранські ЗМІ раніше повідомляли, що газовий об’єкт на території університетського кампусу був уражений снарядом, що призвело до перекриття газопостачання в цьому районі, але пізніше повідомили, що постачання було відновлено.

Зображення, опубліковані в Інтернеті, вказують на значні пошкодження частин університету, навколишньої території та мечеті.

Пізно 5 квітня – на 37-й день американо-ізраїльських ударів по Ірану – з’явилися повідомлення про вибухи та діяльність протиповітряної оборони в кількох містах.

За повідомленнями, ввечері 5 квітня в Тегерані було чути кілька вибухів, а також звук винищувачів над столицею.

Військові Ірану у відповіди на удари США та Ізраїлю, які розпочалися 28 лютого, атакують ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.



