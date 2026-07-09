Очільник МЗС Ірану обговорив останні удари та Ормузьку протоку з Оманом, Туреччиною та Пакистаном



Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі активізував зусилля щодо залучення міжнародної підтримки, окремо поспілкувавшись по телефону з колегами та посадовцями з Пакистану, Туреччини та Оману, повідомило 9 липня Міністерство закордонних справ у Тегерані.

Під час телефонної розмови з представником Пакистаном Аракчі застеріг від будь-яких подальших військових «авантюр» Вашингтону та засудив удари США по Ірану як порушення Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння, повідомило міністерство.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що під час окремих телефонних розмов зі своїми оманськими та турецькими колегами Аракчі обговорив останні події в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці.

Пакистан та Оман виступали посередниками в переговорах між Вашингтоном і Тегераном протягом останніх тижнів, хоча переговори, схоже, зайшли в глухий кут через останній обмін ударами між США та Іраном.