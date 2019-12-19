П’ятьох журналістів в Ірані засудили загалом до 25 років ув’язнення – «Репортери без кордонів»

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) заявила, що «ошелешена» рішенням суду в Тегерані про засудження чотирьох журналістів інтернет-журналу Gam до 20 років ув’язнення (по 5 років кожному). Того ж дня ткий же вирок суд ухвалив у справі журналістки реформаторської газети «Шарх» Марзії Амірі.

Рішення про п’ятирічні терміни ув’язнення 18 грудня ухвалив апеляційний суд, початкові вироки Тегеранського революційного суду у вересні були набагато жорсткішими.

Журналістів заарештували рік тому. Тоді міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала «фальшивими» звинувачення в загрозі національній безпеці, висунуті проти журналістів за висвітлення протестів у провінції Хузестан. Тамтешні робітники страйкували через невиплату зарплати та погані умови праці.

«Їхнє кримінальне переслідування є частиною більш масштабної боротьби з активістами та журналістами, що висвітлювали протести в компанії Haft Tappeh наприкінці 2018 року», – вказували правозахисники в липні.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International раніше цього тижня заявила, що іранська влада продовжує «кампанію жорстоких репресій» після протестів, які в листопаді відбулися в усій країні. Базована в Лондоні організація вказує, що влада заарештувала тисячі протестувальників, журналістів, правозахисників та студентів.