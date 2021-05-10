В Ірані вбили 20-річного гея, підозрюють його родину

20-річний іранець Аліреза Монфаред був убитий, імовірно, своїми братами, які довідалися про його гомосексуальність, повідомляють ЗМІ. Це сталося на південному заході країни.

Як повідомляє іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда, вбивство сталося 4 травня поблизу Ахвазу, адміністративного центру провінції Хузестан.

За повідомленнями, члени сім’ї Монфареда нібито з’ясували, що через сексуальну орієнтацію його звільнили від військової служби, а у вбивстві брали участь рідний і дворюрідні брати.

У зв’язку зі вбивством заарештовано трьох осіб.

Партнер убитого, Агхіл Абаят, розповів Радіо Свобода, що Аліреза Монфаред 8 травня планував виїхати до нього в Туреччину. «Бі-бі-сі» пише про аудіозаписи, на яких Монфаред говорить про погрози з боку своїх родичів і про плани втекти з Ірану.

За гомосексуальність в Ірані загрожує смертна кара. Секс-меншини змушені приховувати свою орієнтацію. Про їхній стан в одній із недавніх доповідей раніше цього року говорив спеціальний доповідач ООН з прав людини.