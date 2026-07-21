Пентагон: від 7 липня через атаки Ірану постраждали майже 100 американських військових

Міністерство оборони США повідомляє, що за останні два тижні внаслідок іранських атак постраждали десятки американських військовослужбовців.

Речник Пентагону Шон Парнелл 20 липня написав у соцмережі X, що «з 7 липня майже 100 військовослужбовців зазнали травм різного ступеня тяжкості». Він додав, що 96 відсотків із них уже повернулися до виконання службових обов’язків і «вирішили знову вступити в бій».

Парнелл охарактеризував «переважну більшість» травм як «незначні струси мозку».

Протягом останніх 10 днів іранський уряд відповів на нічні удари США на півдні Ірану, запустивши ракети по американських військових базах в арабських країнах Перської затоки.

Після того, як у результаті цих атак загинули троє американських солдатів, 20 липня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що Пентагон «приховав десятки випадків поранень американських військовослужбовців» під час війни з Іраном.

За кілька годин до оприлюднення останніх даних про втрати Парнелл відкинув твердження, викладені в цій статті, назвавши їх «безпідставними та зловмисними».