Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Іранський солдат відкрив вогонь по колегах, убивши п’ятьох осіб

Інцидент стався в провінції Керман, повідомило державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на командира бази Аміра Голамаляна
Інцидент стався в провінції Керман, повідомило державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на командира бази Аміра Голамаляна

Командир регіональної бази в південно-східному Ірані повідомив, що 21 січня солдат відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, убивши п’ятьох із них.

Інцидент стався в провінції Керман, повідомило державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на командира бази Аміра Голамаляна.

За його словами, стрілець «охороняв одну з військових позицій армії», коли застрелив «своїх товаришів».

Військовий повідомив, що підозрюваний втік.

Іранські ЗМІ повідомляли про подібні випадки в минулому. Військове керівництво офіційно не повідомляє про мотиви цих інцидентів.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG