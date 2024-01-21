Іранський солдат відкрив вогонь по колегах, убивши п’ятьох осіб

Командир регіональної бази в південно-східному Ірані повідомив, що 21 січня солдат відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, убивши п’ятьох із них.

Інцидент стався в провінції Керман, повідомило державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на командира бази Аміра Голамаляна.

За його словами, стрілець «охороняв одну з військових позицій армії», коли застрелив «своїх товаришів».

Військовий повідомив, що підозрюваний втік.

Іранські ЗМІ повідомляли про подібні випадки в минулому. Військове керівництво офіційно не повідомляє про мотиви цих інцидентів.