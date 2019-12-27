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27 грудня 2019, Київ 11:13
Новини | Міжнародні

Землетрус магнітудою 5,1 стався поблизу АЕС в Ірані

Іранські державні ЗМІ повідомили, що пошкоджень на ядерному об’єкті не зафіксували

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Землетрус із попередньою магнітудою 5,1 стався на півдні Ірану поблизу атомної електростанції Бушер, повідомили вранці 27 грудня геологічна служба США і Європейський сейсмологічний центр.

Іранські державні ЗМІ пишуть, що пошкоджень на ядерному об’єкті не зафіксували.

Епіцентр поштовхів був за 53 кілометри на схід від Бушера, атомної станції на південному узбережжі Ірану в Перській затоці.

АЕС спроєктована так, що може витримувати набагато сильніші землетруси.

У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей. Тоді АЕС у Бушері, що неподалік від Баму, не постраждала.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

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