Іранська олімпійська медалістка, що виїхала з країни, готова «виступати за Німеччину»

Іранська олімпійська медалістка, що залишила країну з політичних мотивів, заявила німецьким медіа, що «була б щаслива виступати за Німеччину» на цьогорічній літній Олімпіаді.

«Я сподіваюся на тихе життя без проблем тут», – сказала 21-річна Кімія Алізаде в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, пише dpa.

За даними видання, Алізаде перебуває в Гамбургу, й отримала пропозиції від Бельгії, Болгарії, Канади і Нідерландів.

Літня Олімпіада 2020 року відбуватиметься з 24 липня до 9 серпня в Токіо.

Кімія Алізаде в 2016 році отримала бронзову медаль на Іграх в Ріо-де-Жанейро в змаганнях по тхеквондо.

Про своє рішення залишити Іран вона повідомила в інстаграмі 11 січня. Алізаде назвала себе «однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані». За її словами, вона не була вільна, представляючи Іран на міжнародній арені: «Я завжди мала повторювати ті слова, які мені вказували, і носити той одяг, який мені наказували. Ми – лише інструменти. Тільки наші медалі цінуються, тому що їх можна використовувати в політичних цілях».

За словами Алізаде, вона хоче щасливо жити в безпеці і займатися тхеквондо. «Я не хочу сидіти за столом з брехнею, фальшю і несправедливістю», – написала спортсменка.

В Ірані напередодні заяви спортсменки, після того, як влада країни визнала, що її військові помилково збили український пасажирський літак, на борту якого були 176 людей, спалахнули протести.

Акції протесту в країні, які придушуються владою, тривають впродовж останніх років, то затухаючи, то спалахуючи з новою силою. Протестувальники незадоволені як падінням рівня життя, так і політичною системою ісламської республіки, в тому числі обмеженням прав жінок.