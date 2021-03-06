Папа Франциск зустрівся в Іраку із впливовим лідером шиїтів

Папа Римський Франциск зустрівся 6 березня в Іраку з аятолою Алі ас-Систані – впливовим у цій країні та за її межами лідером шиїтів. Зустріч двох кліриків відбулася у священному місті Наджаф.

Понтифік намагається в Іраку узгодити мирне співіснування християн та мусульман і підтримати християнську меншину в цій країні. Візит у прямому ефірі висвітлює іракське телебачення, громадяни країни вітають зустріч двох релігійних лідерів.

Після переговорів за зачиненими дверима ас-Сістані опублікував заяву, що християни Іраку повинні жити в мирі та мати такі ж права, як інші іракці. Ватикан заявив, що папа Франциск подякував ас-Сістані та шиїтам за те, що вони «виступили на захист найслабших і найбільш переслідуваних».

Християни Іраку, серед яких православні, католики та представники інших конфесій, колись становили значну меншину в Іраці, за оцінками, близько 1,4 мільйона. Але їхня кількість почала падати після вторгнення США в 2003 році, на тлі повоєнних заворушень, коли бойовики часто нападали на християн.

Коли в 2014 році бойовики угруповання «Ісламська держава» контролювали північ Іраку, багато з християн були змушені покинути країну. За підрахунками, зараз в Іраку є менш як 300 тисяч християн, і багато з них залишаються біженцями.

Іракці вітають цей візит та міжнародну увагу до своєї країни в час, коли вона намагається оговтатися після десятиліть війни та заворушень.

Раніше папа Франциск уже відвідав кілька мусульманських країн, включно з Туреччиною, Йорданією, Азербайджаном та палестинськими територіями.