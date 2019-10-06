Число загиблих під час протестів в Іраку перевищило 100

Щонайменше 104 людини були вбиті менш ніж за тиждень антиурядових протестів в Іраку, повідомило міністерство внутрішніх справ країни 6 жовтня. Речник Саад Маан заявив, що в столиці Багдаді та кількох інших містах поранень зазнали понад 6100 людей, включно з більш як 1200 співробітниками сил безпеки.

За офіційними даними, серед загиблих є восьмеро співробітників силових структур. Протестувальники підпалили 51 громадську будівлю та вісім штабів політичних партій, додав Маан.

Заворушення спалахнули 1 жовтня на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції, у тому числі столицю – Багдад. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді 4 жовтня закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Провідний шиїтський клірик Моктада ас-Садр того ж дня поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників. За його словами, уряд має піти у відставку, а в країні мають бути оголошені дострокові вибори.

Населення Іраку складає майже 40 мільйонів людей. Країна є п’ятим у світі за обсягами виробником та експортером нафти, але бідними є понад 20% населення. Безробіття серед молоді складає 25%, що вдвічі перевищує загальний показник у країні.