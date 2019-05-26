Ірландці на референдумі підтримали пом’якшення законодавства про розлучення

Жителі Ірландії на референдумі 24 травня підтримали пом’якшення законодавства про розлучення. Результати голосування оголосили вранці 26 травня, повідомляє ірландський мовник RTE.

Відповідно до проголошеної декларації, пом’якшення закону підтримали 82,1% громадян, проти проголосували – 17,9%. Явка склала 50,83%.

Тепер з законодавства країни приберуть пункт, що дозволяє парам розлучатися лише після 4-х років прожитих окремо. Парламент встановить менший термін.

Ірландія легалізувала розлучення лише в 1995 році. Тоді попередньо також провели референдум, і за узаконення розірвання шлюбу проголосували 50,3% громадян.