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26 Травень 2019, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

Ірландці на референдумі підтримали пом’якшення законодавства про розлучення

Пом’якшення закону підтримали 82,1% громадян Ірландії

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Жителі Ірландії на референдумі 24 травня підтримали пом’якшення законодавства про розлучення. Результати голосування оголосили вранці 26 травня, повідомляє ірландський мовник RTE.

Відповідно до проголошеної декларації, пом’якшення закону підтримали 82,1% громадян, проти проголосували – 17,9%. Явка склала 50,83%.

Тепер з законодавства країни приберуть пункт, що дозволяє парам розлучатися лише після 4-х років прожитих окремо. Парламент встановить менший термін.

Ірландія легалізувала розлучення лише в 1995 році. Тоді попередньо також провели референдум, і за узаконення розірвання шлюбу проголосували 50,3% громадян.

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