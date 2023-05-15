Польща висловила протест РФ проти знесення пам’ятника жертвам репресій під Іркутськом

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський передав ноту протесту до МЗС РФ щодо руйнування пам’ятника польським жертвам репресій під Іркутськом.

Як передає «Польське радіо», дипломат зажадав пояснень, що сталося з демонтованим днями постаментом пам’яті польських і литовських жертв сталінських репресій.

«Це один із перших подібних випадків у Росії, але це доводить, що російська влада намагається подібно до спроби Білорусі знищити польську пам’ять про тих жертв, які загинули на території колишнього Радянського Союзу», – заявив речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

12 травня стало відомо, що у селі Пивовариха Іркутської області РФ демонтували пам’ятники полякам і литовцям, репресованим у 1930-х роках у СРСР. Повідомлялося, що офіційним приводом для цього стала буцімто реорганізація алей на території меморіалу. Хоча місцеві правозахисники казали про те, що пам’ятники несподівано почали нібито «заважати проходу чиновників».

У 2015 році у селі Пивовариха було встановлено пам’ятник польським жертвам репресій – плиту із зображенням фігури, яка плаче. Литовський пам’ятник мав форму чотириметрового дерев’яного хреста.

У 1930-х роках біля Пивоварихи була спецзона НКВД, де розстрілювали політв’язнів. Дослідники оцінюють кількість загиблих у 15-17 тисяч. Масові поховання знайшли лише восени 1989 року.