Уряд Ірландії збирається на екстрене засідання щодо підтримки перевізників та працівників агросектору

Уряд Ірландії має у неділю провести екстрене засідання, щоб схвалити заходи, спрямовані на припинення протестів проти цін на пальне, які поставили під загрозу функціонування екстрених служб країни.

Як повідомляється, після тривалих переговорів та днів протестів уряд запровадить схему підтримки для перевізників, фермерів та сільськогосподарських підрядників.

Протягом ночі поліція витіснила демонстрантів з головної магістралі Дубліна – вулиці О'Коннелл – і офіцери працювали над видаленням усіх припаркованих транспортних засобів з околиць, йдеться у заяві поліції.

Влада також зняла блокаду автомагістралі M50, найзавантаженішої в країні, повідомляє національний мовник RTE.

За даними медіа, акції протесту, що полягали у паркуванні тракторів і вантажівок на дорогах, розпочалися у вівторок, що призвело до зупинки руху на кількох маршрутах навколо столиці – Дубліна. По всій країні перевізники та фермери блокували паливні склади та нафтопереробні заводи, а також порушили рух транспорту в низці міст, включаючи Корк на півдні та Голуей на заході.

У суботу, 11 квітня, урядовці устрілися з представницькими групами з транспортного, сільськогосподарського та рибного секторів. Уряд працює над завершенням значного пакету підтримки для подолання кризи.

Обговорювані заходи включають схему підтримки. Йдеться про додаткові кошти до вже схваленого пакету допомоги на 250 мільйонів євро.



