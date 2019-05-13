На заборону представнику президента виступати на погоджувальній раді подали апеляцію – Парубій

На заборону представнику президента у Верховній Раді Ірині Луценко виступати на погоджувальній раді парламенту подали апеляцію, заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

«На рішення суду подана апеляція, воно не набуло чинності. Я хочу теж нагадати, що Конституційний суд свого часу в роз’ясненні зазначив, що регламентувати роботу Верховної Ради України не мають права жодні суди», – наголосив Парубій і надав слово Луценко.

10 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії спікера парламенту, який надавав представнику президента слово для виступу на засіданнях погоджувальної ради з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року. Із відповідним позовом до суду звернувся народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Народний депутат від БПП та дружина генерального прокурора Ірина Луцнеко стала представником президента України Петра Порошенка у Верховній Раді у квітні 2017 року.