Суд висловився проти надання слова на погоджувальній раді представнику президента

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії спікера парламенту з надання представнику президента слова для виступу на засіданнях погоджувальної ради з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду 10 травня.

«Відповідно до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» не передбачено надання на засіданнях Погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України», – йдеться у поясненні до рішення суду.

У задоволенні решти позовних вимог було відмовлено, вказали у суді.

Раніше народний депутат Сергій Власенко звернувся до суду за позовом до голови Верховної Ради України і просив суд визнати протиправними дії спікера із «самовільного надання слова для виступу» представнику президента України (на сьогодні це Ірина Луценко – ред.) на засіданнях погоджувальної ради та включення такого виступу до порядку денного. Також Сергій Власенко просив суд зобов’язати спікера утриматись у подальшому від аналогічних дій.

У квітні 2017 року представником президента України Петра Порошенка у Верховній Раді України стала народний депутат від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко.