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10 Травень 2019, Київ 14:09
Новини | Політика

Суд висловився проти надання слова на погоджувальній раді представнику президента

Ірина Луценко стала представником президента у ВР у квітні 2017 року

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Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії спікера парламенту з надання представнику президента слова для виступу на засіданнях погоджувальної ради з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду 10 травня.

«Відповідно до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» не передбачено надання на засіданнях Погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України», – йдеться у поясненні до рішення суду.

У задоволенні решти позовних вимог було відмовлено, вказали у суді.

Раніше народний депутат Сергій Власенко звернувся до суду за позовом до голови Верховної Ради України і просив суд визнати протиправними дії спікера із «самовільного надання слова для виступу» представнику президента України (на сьогодні це Ірина Луценко – ред.) на засіданнях погоджувальної ради та включення такого виступу до порядку денного. Також Сергій Власенко просив суд зобов’язати спікера утриматись у подальшому від аналогічних дій.

Ірина Луценко, архівне фото
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У квітні 2017 року представником президента України Петра Порошенка у Верховній Раді України стала народний депутат від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко.

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