Допит Порошенка як свідка у справі злочинів проти Майдану: що відомо

Київ – Президент Петро Порошенко 7 травня не прийшов до управління спецрозслідувань Генпрокуратури давати свідчення у справах Майдану. Це підтвердив керівник управління Сергій Горбатюк. Це мав бути вже другий допит президента з цього приводу. Попередній відбувся ще 2016-го і тривав 6 годин. Керівництво Генпрокуратури заявило про ймовірну неузгодженість часу проведення нинішнього допиту, тоді як Адміністрація президента від коментарів наразі утримується.

Допит, про який ідеться, стосується подій 18 та 19 лютого 2014-го, а також загальних питань організації мітингів та інформації щодо протидії протестним акціям, розповів Радіо Свобода керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, повістки слідчі надсилають заздалегідь, аби була можливість узгодити час зі свідком, враховуючи його графік, і цього разу її надіслали ще два тижні тому.

«Відзвонилися помічники президента: повістка начебто тільки сьогодні надійшла. Запитали про можливість узгодження дати (наступного допиту – ред.), слідчий погодився. Сказали, що додатково зателефонують і запропонують «вікна» (у президентському графіку – ред.). Тому ще дата не визначена», – зазначив Горбатюк.

Сам Петро Порошенко, який вранці 7 травня натомість брав участь у церемонії присяги нових членів Верховного суду України, і його адміністрація ситуацію офіційно не коментували. Радіо Свобода надіслало відповідний запит і очікує на відповідь.

Тим часом, відреагував Генпрокурор Юрій Луценко, припустивши, що час проведення допиту не було узгоджено, бо, на його переконання, Петро Порошенко не став би ухилятися від зустрічі зі слідчими.

«Я точно знаю, що президент готовий надати всі відомі йому факти для того, щоб Горбатюк бодай на п’ятий рік розслідування надав суспільству остаточний результат», – заявив Луценко.

Протистояння між главою відомства і керівником управлінням Генпрокуратури останнім часом виливалася в обмін критичними заявами про роботу одне одного.

Невдоволення розслідуванням справ Майдану в одному з ефірів напередодні виборів висловив і чинний президент Петро Порошенко, який на той момент балотувався на другий термін.

Тоді у відповідь правозахисники та адвокати родичів Небесної сотні оприлюднили звернення, в якому заявили про недостатню обізнаність його команди щодо реального стану справ Майдану і відсутність підстав покладати провину в неефективності на управління спецрозслідувань.

Під час подій 18 лютого Порошенко був у Маріїнському парку – адвокат

Втім, нинішні перипетії навколо допиту Петра Порошенка із цим конфліктом представники Адвокатської робочої групи не пов’язують. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода один із адвокатів Павло Дикань, президент свого часу обіцяв прибути на допит, і вже давав свідчення, тому ймовірно, що трапилася якась неузгодженість без «злого умислу».

«Тим не менш, за два тижні чи за три закінчаться повноваження президента, у будь-якому випадку, і він як звичайний громадянин з’явиться на допит», – каже Дикань.

На його думку, таке можливе відтермінування суттєво на перебіг слідства не мало б вплинути.

«Петро Олексійович (Порошенко – ред.) був безпосереднім свідком подій 1 грудня (2013-го – ред.) і 18 лютого, це точно. 18 лютого він був у Маріїнському парку, і свідчення усіх осіб, які перебували там, мають значення для слідства. Питання виникає, чому раніше це не зробили, не провели цю слідчу дію, які на те були причини: чи нез’ява президента чи не досить професійна робота слідчих – мені це не відомо. Можуть бути і та, й інша причини одночасно», – каже Павло Дикань.

Але загалом перебіг розслідування він оцінює позитивно – основна картина злочинів встановлена.

«Є питання до слідства, але чи хтось зробив би краще, мені не відомо. Військова прокуратура, яка забрала собі частину справ, так нічого до суду фактично і не передала», – зауважує адвокат.

У цих справах Петра Порошенка вже допитували як свідка 18 листопада 2016 року. Допит відбувався на Банковій і, як повідомлялося, тривав близько шести годин.