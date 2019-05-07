Луценко про допит Порошенка: слідчий мав би узгодити час із президентом

Слідчий прокуратури мав би узгодити з президентом України Петром Порошенком час допиту в справі про злочини проти Майдану, заявив очільник ГПУ Юрій Луценко.

«Президент є людина, яка шанує закони, тому готовий у будь-який момент повторно надати свідчення як свідок. Очевидно, зважаючи на статус глави держави, слідчий мав би узгодити з ним графік та час проведення такого допиту, але я точно знаю, що президент готовий надати всі відомі йому факти для того, щоб [керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій] Горбатюк бодай на п’ятий рік розслідування надав суспільству остаточний результат», – сказав Луценко.

Генеральна прокуратура України викликала Порошенка на допит як свідка на 10:00 7 травня. Він мав стосуватися справи про злочини проти Майдану, яку розслідує управління спецрозслідування ГПУ.

Водночас на цей же час у президента була запланована участь у церемонії приведення до присяги суддів Верховного суду.

Керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Порошенко не прийшов на допит. За його словами, прокуратура планує відправити нову повістку. Він додав, що повістки направляються заздалегідь, «враховуючи президентський графік, щоб могли підлаштуватися і передзвонити».

Попередній допит Порошенка в справі Майдану відбувся 18 листопада 2016 року. Тоді допит відбувався протягом шести годин у приміщенні адміністрації президента.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.