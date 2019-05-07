Порошенко не прийшов на допит у ГПУ

Президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Генеральної прокуратури, повідомив Радіо Свобода керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, прокуратура планує відправити нову повістку.

«Будемо висилати ще одну повістку. Уточню в слідчого, на яку дату», – сказав Горбатюк.

Він додав, що повістки направляються заздалегідь, «враховуючи президентський графік, щоб могли підлаштуватися і передзвонити».

«На жаль, на сьогоднішню дату ніхто не дзвонив і не уточнював», – сказав керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Генеральна прокуратура України викликала Порошенка на допит як свідка на 10:00 7 травня. Він мав стосуватися справи про злочини проти Майдану, яку розслідує управління спецрозслідування ГПУ.

Водночас на цей же час у президента була запланована участь у церемонії приведення до присяги суддів Верховного суду.

Попередній допит Порошенка у справі Майдану відбувся 18 листопада 2016 року. Тоді допит відбувався протягом шести годин у приміщенні адміністрації президента.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.