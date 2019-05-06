ГПУ викликає Порошенка на допит у справі Майдану

Генеральна прокуратура України викликає президента Петра Порошенка на допит, інформацію про це Радіо Свобода підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами, допит запланований на 10:00 7 травня. Стосуватиметься він справи про злочини проти Майдану, яку розслідує управління спецрозслідування ГПУ.

Попередній допит Порошенка у справі Майдану відбувся 18 листопада 2016 року.

Тоді допит відбувався протягом 6 годин в приміщенні адміністрації президента.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.