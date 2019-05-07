Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Травень 2019, Київ 12:41
Новини | Політика

Нові судді Верховного суду склали присягу: тепер їх 193 зі 196

Голова Верховного суду Данішевська: відсьогодні нас 193. Цифра начебто велика, але роботи в нас ще більше

Дивитись коментарі

Нові судді Верховного суду склали присягу. Голова установи Валентина Данішевська заявила, що тепер суд практично повністю укомплектований.

«Відсьогодні нас 193. Цифра начебто велика, але роботи в нас ще більше. Півтора роки тому ми так само хвилювалися в цій залі, як і ви сьогодні, але вже на цей момент ми впевнено стоїмо на ногах. Ми запрошуємо вас уже до стабільної судової інституції», – сказала Данішевська.

Нові судді склали присягу до Касаційного цивільного суду, Касаційного господарського суду, Касаційного кримінального суду та Касаційного адміністративного суду.

На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко, який 7 травня не прийшов на допит до Генпрокуратури як свідок у справі щодо злочинів проти Майдану

Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії приведення суддів Верховного суду України. Київ, 7 травня 2019 року
Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії приведення суддів Верховного суду України. Київ, 7 травня 2019 року

Згідно із рішенням Верховної ради правосуддя, штат Верховного суду складає 196 судді.

У березні Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур.

Новий склад Верховного суду склав присягу в листопаді 2017 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG