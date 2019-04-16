Обрано голову Вищої ради правосуддя

16 грудня Вища рада правосуддя обрала своїм головою Володимира Говоруху.

«За результатами таємного голосування за кандидатуру Володимира Говорухи на посаду Голови Вищої ради правосуддя проголосувало 17 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя», – мовиться у повідомленні ВРП.

Суддя Київського апеляційного суду Володимир Говоруха був обраний членом Вищої ради правосуддя XV черговим з’їздом суддів України 6 березня 2018 року.

Відповідно до частин першої – третьої статті 22 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Голова Вищої ради правосуддя обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки. Голова Вищої ради правосуддя обирається на засіданні Вищої ради правосуддя таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.