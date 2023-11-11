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В Ісландії провели евакуацію через загрозу виверження вулкана

Виверження вулкана на півострові Рейк’янес, Ісландія, 12 липня 2023 року
Виверження вулкана на півострові Рейк’янес, Ісландія, 12 липня 2023 року

Влада Ісландії провела евакуацію трьох тисяч жителів міста на південному заході країни через загрозу виверження вулкана після низки землетрусів і скупчення магми під землею.

Ісландська метеорологічна служба 11 листопада заявила про «значний» ризик виверження на півострові Рейк’янес.

Агентство цивільного захисту Ісландії наказало повністю евакуювати людей із Ґріндавіка, сусіднього рибальського містечка, хоча підкреслило, що це не була екстрена евакуація.

За останні роки в регіоні Рейк’янес відбулося кілька вивержень у незаселених районах, але нинішні події, як вважають, становлять безпосередній ризик для міста, заявила влада.

В Ісландії на півострові Рейк'янес зіграли у волейбол під час виверження вулкану (відео)
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В Ісландії на півострові Рейк'янес зіграли у волейбол під час виверження вулкану (відео)

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