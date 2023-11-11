В Ісландії провели евакуацію через загрозу виверження вулкана

Влада Ісландії провела евакуацію трьох тисяч жителів міста на південному заході країни через загрозу виверження вулкана після низки землетрусів і скупчення магми під землею.

Ісландська метеорологічна служба 11 листопада заявила про «значний» ризик виверження на півострові Рейк’янес.

Агентство цивільного захисту Ісландії наказало повністю евакуювати людей із Ґріндавіка, сусіднього рибальського містечка, хоча підкреслило, що це не була екстрена евакуація.

За останні роки в регіоні Рейк’янес відбулося кілька вивержень у незаселених районах, але нинішні події, як вважають, становлять безпосередній ризик для міста, заявила влада.