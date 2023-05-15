Влада Ісландії анонсувала передачу Україні польового шпиталю

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір повідомила про погоджене депутатами країни рішення передати Україні польовий шпиталь.

«Усі партії в парламенті Ісландії об’єдналися в тому, щоб Ісландія надала Україні польовий госпіталь. Ми, як і раніше, віддані підтримці українського народу: цей жест є символом нашої незмінної солідарності», – повідомила вона у твітері.

У Рейк’явіку (Ісландія) 16-17 травня проходитиме саміт Європейської ради.

Як повідомила раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, на саміті буде ухвалене рішення щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією під час війни.