Консерватори лідирують на виборах в Іспанії, але не отримують необхідної більшості

Жодна партія чи блок не здобуває абсолютної більшості на позачергових загальних виборах в Іспанії, згідно з результатами обробки 100 відсотків голосів, повідомляє Reuters.

Консервативна «Народна партія» випереджає правлячих соціалістів і, за попередніми даними, отримує 136 місць у 350-місній нижній палаті парламенту. Соціалістична партія прем’єр-міністра Педро Санчеса здобуває 122 місця, а її союзник, лівий рух «Сумар» – 31. Ультраправа партія Vox здобуває 33 місця.

Для абсолютної більшості й самостійного призначення уряду будь-якій із партій потрібно було отримати 176 крісел.

Загальні вибори в Іспанії відбулися у неділю, 23 липня. Дільниці на більшій частині країни закрилися о 20 годині за місцевим часом.

Загальні вибори цього року відбувалися достроково. Вони були заплановані на грудень, але після поразки своєї партії на муніципальних виборах у травні прем’єр-міністр Педро Санчес розпустив парламент і призначив нове голосування на літо.