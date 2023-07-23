Перемогу на виборах в Іспанії можуть отримати праві партії – опитування

Два опитування громадян, які проголосували у неділю на парламентських виборах в Іспанії, прогнозують, що перемогу здобуде правоцентристська «Народна партія», якій для формування уряду знадобляться голоси радикально-правої партії Vox.

Згідно з опитуванням Sigma Dos, «Народна партія» отримає приблизно 145-150 місць в парламенті. GAD3 дає партії 150 місць. Цих результатів не вистачить, щоб отримати абсолютну більшість у 350-місному Конгресі (нижній палаті парламенту). Правлячій Соціалістичній робітничій партії опитування дають близько 120 голосів.

Крім депутатів Конгресу, іспанці у неділю обирали 208 депутатів верхньої палати парламенту, Сенату.

Загальні вибори в Іспанії цього року проходили достроково. Вони були заплановані на грудень, але після поразки своєї Соціалістичної робітничої партії на муніципальних виборах у травні прем’єр-міністр Педро Санчес розпустив парламент та призначив нове голосування влітку.