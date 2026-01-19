Іспанія: через зіткнення двох швидкісних поїздів загинули 39 людей

39 людей загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів неподалік міста Адамус в Андалусії на півдні Іспанії, повідомляє El País.



За даними видання, ще щонайменше 73 особи зазнали травм, 24 з них – серйозні.



Раніше повідомлялося про загибель 21 людини та про 75 постраждалих.

Катастрофа сталася увечері 18 січня. За даними медіа, поїзд компанії Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок, внаслідок чого останні вагони (з шостого по восьмий) перекинулися на сусідню колію, якою йшов поїзд компанії Alvia (Renfe). Він прямував з Мадрида до Уельви. У момент зіткнення, як повідомляється, поїзд рухався зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину. Один із загиблих був машиністом поїзда Alvia. Причина сходу поїзда з рейок наразі невідома.

«Поїзд Iryo практично новий, і шляхи також були відремонтовані. Зокрема, роботи із заміни шляхів на цій ділянці було завершено у травні. Аварія вкрай дивна; вона сталася на прямій лінії. Усі експерти, з якими ми консультувалися, вкрай спантеличені», – заявив міністр транспорту Оскар Пуенте. Він також припустив, що кількість загиблих може зрости.



Рух швидкісних поїздів між Мадридом та Андалусією припинено.



