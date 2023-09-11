Голова федерації футболу Іспанії оголосив про відставку після скандалу з поцілунком футболістки

Голова федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес оголосив своє рішення про відставку. В інтерв’ю британському телеведучому Пірсу Моргану напередодні він заявив, що причиною став шквал критики через його поцілунок футболістки збірної Іспанії Дженні Ермосо після перемоги іспанок у фіналі жіночого чемпіонату світу.

46-річний Рубіалес міцно обійняв і поцілував 33-річну Ермосо в губи під час церемонії вручення медалей 20 серпня. Епізод потрапив у трансляцію церемонії. У трансляції з роздягальні футболістка заявила, що їй це не сподобалося. Рубіалес тим часом пожартував, що тепер з нею одружиться.

Його дії відразу ж засудили багато спортсменів, спортивні функціонери та спортивні профспілки. Через кілька днів іспанська жіноча футбольна ліга виступила із заявою, що Рубіалес «затьмарив ганебним жестом один із найбільших подвигів в історії іспанського спорту». Організація назвала інцидент безпрецедентною міжнародною ганьбою. «Коли світ мав звернути увагу на наших футболісток, президент змусив увагу всього світу зосередитися на своїй маскулінності», – йшлося у заяві.

Рубіалеса на 90 днів відсторонили від обов’язків, за рішенням міжнародної федерації ФІФА. Його відставки зажадали багато іспанських політиків та відомих персон. Він стверджував, що Ермосо не заперечувала щодо поцілунку, а сам він став жертвою «лжефемінізму». Ермосо згоду заперечила і звернулася до поліції.

Спортивному функціонеру загрожує судове переслідування. Іспанська прокуратура веде попереднє розслідування, щоб визначити, чи є інцидент сексуалізованим злочином.