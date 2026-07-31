Іспанія та Марокко посилили охорону кордону біля іспанського анклаву Сеута та, схоже, значною мірою зупинили масовий перетин кордону, пише агенція Reuters.

Це сталося після того, як десятки тисяч людей прибули морем та сушею за день, причому у воді було знайдено щонайменше 19 тіл загиблих. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінює кількість прибулих до Сеути в 49 тисяч осіб, і люди продовжують прибувати.



Масовий перетин кордону до Сеути, крихітної коси, що перебуває під контролем Іспанії та виступає в Середземне море з Марокко, викликав шок та розбіжності в Європі. Франція заявила, що посилює перевірки на своєму кордоні з Іспанією, а Італія погрожувала призупинити участь Іспанії в схемі відкритих внутрішніх кордонів ЄС.

Reuters пише, що на в’їзді до Сеути марокканська влада розгорнула водометні машини та відтіснила людей. Обвуглені залишки автобуса та семи автомобілів можна було побачити неподалік від зіткнень з натовпом.

Іспанська влада заявила, що спробує якомога швидше вислати тих, хто в'їхав незаконно, незважаючи на рішення суду, яке встановило деякі обмеження на спеціальні правила «відхилення кордону», що дозволяють негайне вислання з анклаву.



Іспанська влада заявила, що намагатиметься вислати тих, хто в'їхав нелегально, якомога швидше, незважаючи на рішення суду, яке накладає деякі обмеження на спеціальні правила, які дозволяють негайне вигнання з анклаву.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес, якого цитують медіа, заявив у п’ятницю, що серед факторів, що сприяли цьому сплеску, могло бути рішення Верховного суду Іспанії, схвалене на початку цього місяця, про те, що мігранти, перехоплені в морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можуть бути негайно повернуті за спеціальними правилами.

За словами Торреса, іспанський уряд негайно відреагував на наплив мігрантів і зрештою поверне мігрантів, поважаючи рішення суду та права мігрантів.

Прем’єр-міністр Педро Санчес мав відвідати Сеуту в п’ятницю разом з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласко.

Сеута та Мелілья, ще одне іспанське автономне місто на півночі Марокко, мають єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою. Ці два міста, в кожному з яких проживає близько 85 000 осіб, періодично стикаються з різким зростанням спроб перетину кордону мігрантами, які прагнуть дістатися Європи, але масштаби четвергового напливу мали мало прецедентів.



