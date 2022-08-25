Іспанія надасть Україні батарею ППО та боєприпаси – ЗМІ

Іспанія надасть Україні батарею ППО та боєприпаси, повідомляє CNN з посиланням на іспанське Міністерство оборони.



Пакет військової допомоги від Іспанії також включатиме 1000 боєприпасів для артилерії, тисячу тонн дизельного палива, різну бронетехніку та 30 000 одиниць зимової форми.



«Іспанія продовжує підтримувати український народ у його боротьбі за захист миру та свободи від російського вторгнення», – йдеться у заяві іспанського міністерства від 24 серпня.

У червні ЗМІ повідомили про намір Іспанії передати Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки німецького виробництва Leopard.

Іспанія досі надавала Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння.