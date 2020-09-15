Іспанія офіційно засудила режим Франко

Уряд Іспанії ухвалив 15 вересня Закон демократичної пам’яті, у якому влада країни вперше офіційно засуджує режим генерала Франко і забороняє «будь-які спроби виправдовувати або вихваляти франкістську диктатуру 1936-1975 років і її діячів».

Нове законодавство доповнює ухвалені у 2007 році рішення про «дефранкізацію», згідно з якими франкістські назви вулиць змінили на нові, а пам’ятники та меморіальні дошки, пов’язані з діячами колишнього режиму зняли, повідомляє DW.

Іспанський уряд називає новий закон заходом «остаточної дефранкізаціі» Іспанії. Влада збирається закрити громадські організації з франкістскими назвами. Перш за все, мова йде про Національний фонд імені Франсіско Франко, створений у 1976 році.

Новий закон також забороняє публічні виступи прихильників диктатури і демонстрацію символіки франкістської доби.

Уряд планує також скласти списки всіх жертв диктатури та ідентифікувати останки цих жертв у братських могилах. Судові вироки епохи Франко і дворянські звання, присвоєні диктатором своїм наближеним, будуть ліквідовані.