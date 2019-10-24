В Іспанії проходить перепоховання диктатора Франко

В Іспанії сьогодні проходить перепоховання останків диктатора Франсіско Франко. Тіло генералісимуса перенесуть із меморіального комплексу «Долина полеглих» у сімейну могилу кладовищі в Ель-Пардо під Мадридом. Поховають диктатора поруч із дружиною.

Ексгумація і перепоховання проходять у присутності родичів. Крім них, за процесом спостерігатимуть міністр юстиції і представник прем’єр-міністра.

На процедурі ексгумації присутні судовий слідчий і персонал державного похоронного бюро. Їхні імена не розголошуються через погрози, які надійшли від ультраправих активістів.

Після дотримання всіх формальностей останки Франко перемістять в нову труну без будь-яких державних символів і перемістять на місце нового поховання. Уряд заявив, що підготував кілька варіантів доставки труни на цвинтарі, але оголосив лише про вертольоти.

Уряд Іспанії 24 серпня 2018 року схвалив документ, який дає законне обґрунтування для ексгумації і перенесення останків диктатора Франсіско Франко. Родичі диктатора були проти, але Верховний суд відхилив їхні оскарження.

Франко 36 років був каудильйо – верховним правителем Іспанії. Після громадянської війни 1936–1939 років він став лідером правого, диктаторського режиму в країні і правив нею до своєї смерті в 1975 році.

Після смерті він був похований у меморіальному комплексі «Долина полеглих». Побудований за його життя комплекс мав стати пам’ятником на честь загиблих під час іспанської громадянської війни з боку як переможців-націоналістів, так і тих, хто програв, – республіканців.

Місце поховання диктатора було причиною тривалої політичної суперечки між правими і лівими в Іспанії. У березні соціалістичний уряд країни пообіцяв не пізніше під червня перенести останки Франко. Його сім’я наполягала на перепохованні у столичному кафедральному соборі Альмудена. Ця вимога була відхилена урядом, які не бажають створювати місце поклоніння диктаторові в туристичному центрі міста.