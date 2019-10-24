Розпрощатися з сумним минулим. В Іспанії 24 жовтня ексгумували останки диктатора Франсіско Франко. Їх перенесли з меморіального комплексу «Долина полеглих» на муніципальне кладовище Мадрида. Безпосередньо в базиліку, де проходила процедура ексгумації, допустили тільки міністра юстиції країни Долорес Дельгадо, криміналіста і нащадків Франко. Деякі з них несли труну до катафалка на плечах. Церемонію супроводжували вигуки «Хай живе Франко!». Франсіско Франко проголосив себе каудильйо (єдиновладним вождем) в 1939-му. За три роки до приходу до влади він влаштував військовий переворот, що дав початок громадянській війні між націоналістами і республіканцями. За офіційними даними, її жертвами стали 500 тисяч осіб. Франко правив країною майже чотири десятиліття – до своєї смерті в 1975 році. Побудований за життя Франсіско Франко меморіальний комплекс «Долина полеглих» мав стати пам’ятником на честь загиблих під час іспанської громадянської війни з боку як переможців-націоналістів, так і тих, хто програв, – республіканців. Останки диктатора вирішили перепоховати на цвинтарі Мінгоррубіо в районі Ель-Прадо поруч із могилою його дружини Кармен Поло. Родичі виступали проти процедури, але Верховний суд Іспанії відхилив їхній позов. Рішення перенести прах політика з меморіального комплексу влада країни ухвалила в 2018 році, щоб остаточно розпрощатися з «привидом минулого». На церемонію поховання ані журналістів, ані публіку не пустили. Весь процес проходив за підвищених заходів безпеки. (Відео Reuters)