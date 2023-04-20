Іспанія перенесе останки засновника фашистської партії

Останки засновника фашистської партії «Іспанська фаланга» Хосе Антоніо Прімо де Рівери будуть ексгумовані наступного тижня та переміщені в інше місце, заявив уряд Іспанії 20 квітня.

Хосе Антоніо Прімо де Рівера, який був страчений за вироком суду в 1936 році, похований біля вівтаря базиліки в Долині полеглих, мавзолею поблизу Мадрида.

У 2019 році диктатора Франциско Франко ексгумували з того ж місця, яке він створив на честь своїх соратників. За часів режиму Франко, який керував Іспанією з 1939 до 1975 року, диктатор спонукав будувати цей меморіал ув’язнених політичних опонентів. У 2019 році самого Франко поховали в приватному сімейному склепі.

Ексгумація Прімо де Рівери відбудеться в понеділок, 24 квітня, повідомило джерело в уряді, додавши, що не може уточнити, де останки будуть перепоховані.

Це сталося після схвалення в 2022 році закону про «демократичну пам’ять» для подолання спадщини диктатури Франко і наслідків громадянської війни, яка їй передувала.

Закон має на меті позбавити мавзолей Долини полеглих статусу символу франкізму та ультраправої ідеології та перетворити його на цивільний цвинтар. Закон також сприяє пошуку останків жертв, похованих у масових могилах по всій Іспанії, і оголошує недійсними вироки та покарання, ухвалені франкістськими репресивними органами за політичні переконання людей.

Прімо де Рівера був страчений у віці 33 років на ранніх етапах громадянської війни в Іспанії 1936–1939 років після того, як його визнали винним у змові проти обраного республіканського уряду. Його союзник Франко привів правих націоналістів до перемоги, ставши диктатором до своєї смерті в 1975 році.

Вшанування тих, хто загинув або постраждав від насильства чи репресій під час війни та десятиліть диктатури, є серед пріоритетів для прем’єр-міністра Педро Санчеса з моменту його приходу до влади в 2018 році.