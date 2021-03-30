Ізраїль включив регіон Росії до списку загроз для своїх громадян

Рада безпеки Ізраїлю включила Чечню до списку терористичних загроз для своїх громадян. На опублікованій Радою мапі, яка оновлюється щороку, Чеченська республіка вказана як регіон з «дуже високою реальною загрозою».

Повідомляється також, що ізраїльське антитерористичне бюро рекомендувало громадянам країни уникати відвідування регіону і прикордонної зони між Чечнею та Грузією з обох сторін.

У відповідь керівник Чечні Рамзан Кадиров припустив, що Рада безпеки Ізраїлю складає список країн із терористичною загрозою «під чиюсь дудку». Він закликав ізраїльську владу не лякати своїх громадян «неіснуючими чеченськими терористами». «Бойовиків ми знищили. Ви спізнилися!» – написав Кадиров у своєму телеграм-каналі.

За його твердженням, громадяни Ізраїлю активно приїжджають до Чечні на відпочинок, а також займаються в регіоні бізнесом.