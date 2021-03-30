Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
31 березня 2021, Київ 00:11
Новини | Міжнародні

Ізраїль включив регіон Росії до списку загроз для своїх громадян

Чеченські силовики на вулицях Грозного

Рада безпеки Ізраїлю включила Чечню до списку терористичних загроз для своїх громадян. На опублікованій Радою мапі, яка оновлюється щороку, Чеченська республіка вказана як регіон з «дуже високою реальною загрозою».

Повідомляється також, що ізраїльське антитерористичне бюро рекомендувало громадянам країни уникати відвідування регіону і прикордонної зони між Чечнею та Грузією з обох сторін.

У відповідь керівник Чечні Рамзан Кадиров припустив, що Рада безпеки Ізраїлю складає список країн із терористичною загрозою «під чиюсь дудку». Він закликав ізраїльську владу не лякати своїх громадян «неіснуючими чеченськими терористами». «Бойовиків ми знищили. Ви спізнилися!» – написав Кадиров у своєму телеграм-каналі.

За його твердженням, громадяни Ізраїлю активно приїжджають до Чечні на відпочинок, а також займаються в регіоні бізнесом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG