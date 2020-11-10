Адміністрацію глави Чечні очолив чотириюрідний брат Кадирова

Керівником адміністрації глави і уряду Чечні призначений 28-річний Хас-Магомед Кадиров. Він є чотириюрідним братом глави республіки Рамзана Кадирова. Про це повідомляє «Чечня сегодня».

Хас-Магомед Кадиров до цього працював секретарем ради економічної безпеки Чечні. У 2012 році, коли йому було 20 років, він став помічником мера Грозного. Через п’ять років перейшов до МВС, а в 2019 році його спочатку перевели на посаду мера Аргуна, а після призначили секретарем Радбезу Чечні, повідомляють «Открытые медиа».

У свою чергу, племінник глави Чечні Ібрагім Закрієв, який раніше очолював адміністрацію, переведений на посаду віце-прем’єра – міністра сільського господарства. Що стосується колишнього міністра сільського господарства Муси Дадаєва, то він продовжить роботу на посаді помічника глави Чечні, уточнює видання.

Нещодавно старшу дочку глави Чечні Рамзана Кадирова 21-річну Айшат призначили першою заступницею міністра культури Чеченської республіки.

У жовтні новим заступником керівника управління «Росспоживнагляду» по Чеченській республіці став Вісіта Кадиров – прийомний брат Рамзана Кадирова.

Взимку племінник глави Чечні Хамзат Кадиров був призначений на посаду міністра Чеченської республіки з фізичної культури і спорту.

У березні на звинувачення ув просуванні кар’єрними сходами членів своєї сім’ї та рідних Рамзан Кадиров заявив: «Мені не соромно, якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я справляюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, главою району, головою адміністрації або головою уряду? Мене це мало хвилю».

У 2018 році «Російська служба Бі-бі-сі» підрахувала, що з півтори сотні найбільш впливових чиновників Чечні 30 відсотків є родичами Кадирова.