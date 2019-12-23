Ізраїль дозволив християнам зі Смуги Гази відвідати Єрусалим і Вифлеєм на Різдво

Ізраїль скасував своє попереднє рішення і дозволить християнам зі Смуги Гази поїхати в Єрусалим і на Західний берег на Різдво.

COGAT, ізраїльське відомство з питань оборони, яке відповідає за цивільні справи палестинців, 22 грудня заявило, що дозволи будуть видаватися «виходячи з міркувань безпеки і без огляду на вік».

Ізраїль жорстко обмежує переміщення зі Смуги Гази, підконтрольної «Хамасу», ісламістській групі, яку ізраїльтяни вважають терористичною організацією.

COGAT раніше заявляв, що християнам дозволять виїжджати за кордон, але заборонять їхати в Ізраїль чи на окупований Західний берег. Але 22 грудня агентство оголосило у Twitter, що його «директор розширив спрощення для подорожей християнському населенню Гази на Різдво».

Християнські лідери Єрусалиму засуджували заборону на в'їзд.

Єрусалим, Вифлеєм, Назарет та інші святі міста приваблюють тисячі паломників кожного сезону свят.

Із близько двох мільйонів людей, що живуть у Газі – приблизно тисяча є християнами. «Хамас» вважає християн захищеною меншиною, але ісламські екстремісти протягом багатьох років нападали на них. Багато хто з християнської громади був змушений емігрувати.