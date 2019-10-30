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30 жовтня 2019, Київ 12:57
Новини | Міжнародні

Проблеми по всьому світу: Ізраїль закриває свої посольства, в тому числі і в Києві

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон

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У Києві та всіх країнах світу на невизначений термін припинили роботу посольства Ізраїлю. Це випливає з повідомлення диппредставництва у фейсбуці. Причиною закриття дипломати називають внутрішній конфлікт з Міністерством фінансів Ізраїлю через зміни протоколу, «який був протягом кількох десятиліть».

«Ми були змушені закрити усі посольства по цілому світу, оскільки нам було відмовлено у базовому фінансовому підґрунті, яке служило для належного виконання нашої роботи. Ізраїльська дипломатія є важливим аспектом нашої національної безпеки, ми є відданими державними службовцями і сподіваємось, що ця криза буде негайно вирішена», – ідеться в повідомленні.

Як повідомив ізраїльський «9 канал», робочий комітет міністерств закордонних справ і оборони Ізраїлю заявив, що такі дії є протестом проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності до витрат, здійснених раніше.

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