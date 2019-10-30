У МЗС України сподіваються, що роботу посольства Ізраїлю буде відновлено

Міністерство закордонних справ України сподіваються на якнайшвидше відновлення роботи посольства Ізраїлю в Києві, повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко на сторінці у Twitter.

«Уважно слідкуємо за перебігом подій щодо страйку працівників дипломатичних місій Ізраїлю по всьому світу через скорочення фінансування. Сподіваємося на найскоріше й результативне вирішення цього питання відповідними відомствами Держави Ізраїль», – заявила Зеленко.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що змушене закрити усі посольства Ізраїлю по світу, в тому числі в Україні. Причиною закриття дипломати називають внутрішній конфлікт з Міністерством фінансів Ізраїлю через зміни протоколу, «який був протягом кількох десятиліть».

Як повідомив ізраїльський «9 канал», робочий комітет міністерств закордонних справ і оборони Ізраїлю заявив, що такі дії є протестом проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності до витрат, здійснених раніше.