МЗС: загиблі в Ізраїлі українці були уродженцями Чернівецької області

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що двоє українців, які загинули під час нападу в ізраїльському місті Бней-Брак, були уродженцями Чернівецької області, і довгий час жили в Ізраїлі.

«Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Українці довгий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області. Посольство України нині вживає заходів задля інформування рідних загиблих і надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє із поліцією в рамках розслідування теракту», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше сьогодні поліція Ізраїлю повідомила, що двоє українців 23 і 32 років були серед п'яти загиблих внаслідок нападу.

За даними правоохоронців, 27-річний палестинець із села на Західному березі відкрив вогонь у центрі Бней-Брака, убивши українців, коли вони сиділи біля магазину.

Це інцидент став третім нападом із застосуванням вогнепальної зброї чи ножа в Ізраїлі за останній тиждень.