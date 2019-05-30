Російські космонавти на МКС вийшли у відкритий космос

Двоє російських космонавтів, що перебувають на Міжнародній космічній станції, здійснюють шестигодинний вихід у відкритий космос.

Олег Кононенко та Олексій Овчинін мають провести ряд наукових досліджень і провести роботи з технічного обслуговування. Вони також встановлять поручні для наступних виходів.

Для Кононенка це вже п’ятий вихід у відкритий космос, а для Овчиніна – перший.

Астронавти Анна Макклейн, Нік Хейг, Крістіна Кох та Девід Сен-Жак лишалися всередині станції.

Кононенко, Макклейн та Сен-Жак мають в червні повернутися на Землю. Екіпаж, що лишиться на МКС, очолить Овчинін.