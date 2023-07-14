Усунення генерала Попова може позначитися на становищі сил РФ на Запорізькому напрямку – ISW

Усунення з посади генерал-майора Івана Попова, командувача 58-ї армії РФ, відповідальної за Запорізький напрямок фронту на війні в Україні може позначитися на становищі російських сил у цьому районі, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зауважують американські аналітики, перебої в роботі російського командування, яке контролює російські оборонні операції на півдні України, ймовірно, матимуть негайний, але все ж «незначний вплив» на російські сили.

Усунення Попова може тимчасово порушити контроль у цих районах і погіршити моральний дух російських військових, враховуючи широку підтримку Попова серед вояків 58-ї армії.

«Ці наслідки, ймовірно, будуть незначними, і ISW продовжує оцінювати, що російські війська в цьому районі ведуть надійну доктринальну оборону», – йдеться в повідомленні.

ISW зауважує: звільнення Попова через порушені ним питання втрат росіян і повідомлення про скарги на брак ротації сил ще більше підтверджують, що «оборона Росії в Україні, ймовірно, крихка».

11 липня російські ЗМІ повідомили про усунення з посади командувача 58-ї армії РФ генерал-майора Івана Попова. Ця російська армія воює у Запорізькій області, де з початку червня розвивається наступ Сил оборони України. Зокрема – Попов нібито доповів голові Генштабу РФ Валерію Герасимову про необхідність ротації підрозділів, які тривалий час перебувають «на передку» – але отримав відмову. Після цього Попов нібито пригрозив звернутися особисто до президента РФ Володимира Путіна – і був зміщений. А вже за два дні депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв, який сам раніше командував 58-ю армією, поширив аудіоповідомлення, на якому Попов каже, що через критику «начальники відчули в мені якусь небезпеку, за один день приготували наказ і мене позбулися».