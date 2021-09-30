Італія у жовтні проведе саміт G20 по Афганістану

Італія планує провести 12 жовтня позачергове засідання «Групи двадцяти» (G20) провідних економік світу, щоб обговорити ситуацію в Афганістані і гуманітарну кризу там після захоплення влади талібами.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив напередодні, що «обов’язок найбагатших країн світу – зробити щось, щоб уникнути гуманітарної катастрофи».

На саміті також розглянуть питання про те, які заходи міжнародне співтовариство може зробити для запобігання перетворення Афганістану в «осередок міжнародного тероризму», сказав Драгі, країна якого головує на форумі G20.

Нині міжнародні організації призупинили виплати Афганістану, щоб не допустити отримання ісламістським угрупованнмя доступу до грошей, призначених на допомогу. Цей крок призвів до погіршення економічної ситуації в Афганістані.

Сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб потребують даху над головою, одягу і їжі, щоб пережити зиму.

Рим заявив, що систематичне порушення прав жінок унеможливлює визнання уряду, очолюваного «Талібаном», але закликав іноземні уряди гарантувати фінансову підтримку афганським громадянам.

У G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Європейський союз, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Великобританія і США.

Майбутні переговори щодо Афганістану будуть відкриті для інших учасників, включаючи Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк.

Глави держав і урядів G20 вже запланували участь в головному саміті G20 в Римі 30-31 жовтня.