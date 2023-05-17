Через повінь в Італії загинули щонайменше вісім людей

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок повеней, спричинених сильними дощами на півночі Італії. Влада повідомляє також про зниклих безвісти.

Кільком тисячам людей довелося залишити свої будинки й евакуюватися.

Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья, де розташовані такі міста, як Болонья і Модена. За словами міністра цивільного захисту Нелло Музумечі, у деяких областях за 36 годин випала піврічна норма опадів, 21 річка вийшла з берегів, повідомляє агентство Reuters.

Місцева влада попереджає, що сильні дощі можуть повторитися найближчими днями.

21 травня в місті Імола в Емілії-Романьї мали пройти автоперегони Formula 1. Вони скасовані через неможливість гарантувати безпеку учасників і глядачів.

Дощі почалися після сильної посухи. За словами експертів, це посилило повені, оскільки висохлий ґрунт гірше вбирав воду.