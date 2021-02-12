Новим прем’єр-міністром Італії стане колишній голова Європейського центробанку

Колишній голова Європейського центробанку Маріо Драґі дав формальну згоду очолити новий уряд Італії, повідомляє агенція ANSA.

Увечері 12 лютого Драґі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою і представив йому кандидатури майбутніх міністрів свого уряду. Формально Драґі вступить на посаду після присяги вдень 13 лютого.

Попередній прем’єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про відставку наприкінці січня. Це сталося після того, як владна коаліція втратила більшість у верхній палаті парламенту через вихід з неї невеликої партії «Жива Італія».

Після відставки Конте розпочалися політичні консультації, щоб уникнути необхідності дострокових парламентських виборів і спробувати сформувати новий уряд на основі розширеної парламентської більшості. 3 лютого Маттарелла запропонував очолити новий уряд Драґі. Після цього свою підтримку кандидатури нового прем’єра висловили більшість провідних політичних партій Італії.

Драґі очолював Європейський центральний банк з 2011 до 2019 року. До цього він шість років був керівником Центробанку Італії.