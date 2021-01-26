Прем’єр-міністр Італії Конте подав у відставку

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте 26 січня подав у відставку. Про це повідомили в канцелярії президента Серджіо Маттарелли.

Рішення про відставку очікувалося після того, як уряд Конте втратив абсолютну більшість у Сенаті. Це стало наслідком виходу з його кабінету представників партії колишнього прем’єра Маттео Ренці через суперечки про стратегію боротьби з коронавірусом та рецесією в економіці.

Як пишуть італійські ЗМІ, Конте сподівається сформувати новий кабінет. Його, як і раніше, підтримують провідні партії нинішньої коаліції: популістський «Рух п’яти зірок» і лівоцентристська Демократична партія.

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Президент почне консультації з лідерами партій. Якщо не вдасться сформувати уряд, в країні можуть пройти дострокові вибори. За них виступає права опозиція – «Ліга» Маттео Сальвіні, яка раніше входила до правлячої коаліції, але потім вийшла з неї, і партія Сильвіо Берлусконі.

За опитуваннями, Конте – досить популярний, проте він є безпартійним і прямо не пов’язаний з жодною з політичних сил.

За конституцією Італії, обидві палати парламенту фактично рівноправні – без більшості в Сенаті уряду практично неможливо домагатися схвалення необхідних законопроєктів.